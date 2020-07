Neustadt an der Weinstraße

Urteil: Kosten nach Baumängeln nicht steuerlich abzugsfähig

22.07.2020, 12:24 Uhr | dpa

Prozesskosten wegen Baumängeln am selbst genutzten Eigenheim sind als außergewöhnliche Belastungen nicht steuerlich abzugsfähig. Baumängel seien nicht unüblich und dadurch entstehende Prozesskosten nicht außergewöhnlich, teilte das Finanzgericht Rheinland-Pfalz (Neustadt an der Weinstraße) am Mittwoch mit.

Das Baugrundstück sei nicht lebensnotwendig gewesen und hätte notfalls verkauft werden können. Zudem berühre der Erwerb eines Einfamilienhauses typischerweise das Existenzminimum nicht und sei ein Vorgang der normalen Lebensführung.

Geklagt hatte ein Ehepaar aus der Südpfalz, das juristisch gegen ein Bauunternehmen - über das schließlich ein Insolvenzverfahren eröffnet wurde - vorgegangen war und allein 2017 rund 13 700 Euro Gerichts- und Rechtsanwaltskosten gezahlt hatte. In seiner Einkommensteuererklärung gab das Ehepaar diese als außergewöhnliche Belastung an.

Das Urteil vom 7. Mai (Az. 3 K 2036/19) ist rechtskräftig.