Schwerin

Gewalt gegen Polizei wächst auch im Nordosten weiter

22.07.2020, 12:33 Uhr | dpa

Der seit Jahren anhaltende Trend zunehmender Gewalt gegen Polizisten hat sich in Mecklenburg-Vorpommern weiter fortgesetzt. Wie aus vorläufigen Daten des Innenministeriums in Schwerin hervorgeht, wurden im ersten Halbjahr im Nordosten 408 Fälle erfasst, bei denen Polizeibeamte Opfer von Gewalt wurden. Verglichen mit 335 solcher Fälle aus dem ersten Halbjahr 2019 entspricht das einer Zunahme von 22 Prozent. Über den erneuten Anstieg hatte am Mittwoch der NDR berichtet.

Wie aus jüngsten Antworten der Landesregierung auf Kleine Anfragen der Opposition im Landtag hervorgeht, sehen sich Polizisten bei ihren Einsätzen immer häufiger Attacken ausgesetzt. Dazu gehören Nötigung, Bedrohung, Körperverletzung, vor allem aber Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Innerhalb der zurückliegenden zehn Jahre stieg die Zahl der erfassten Fälle von 556 im Jahr 2010 auf 820 im Jahr 2019. Die Zahl der Opfer verdoppelte sich im gleichen Zeitraum von 917 auf 1750. Allerdings verweist das Innenministerium auf Gesetzesänderungen, die teilweise auch Auswirkungen auf die Statistik hatten.

Innenminister Lorenz Caffier (CDU) äußerte sich mehrfach besorgt über die Entwicklung. "Leider sind in unserer Gesellschaft fehlender Respekt und Achtung sowie ein Absinken der Gewalthemmschwelle festzustellen", hieß es in einer Mitteilung des Ministers. Doch nicht nur Polizeibeamte, auch Feuerwehrleute und Angehörige von Katastrophenschutz und Rettungsdienst würden bei Einsätzen häufig angefeindet oder sogar angegriffen, beklagte Caffier.

Der Landesverband der Deutschen Polizeigewerkschaft forderte härtere Strafen für Gewalttaten gegen Polizisten. Auf Übergriffe gegen Einsatzkräfte müsse es unmissverständliche Verurteilungen geben.

Der Linken-Abgeordnete Peter Ritter zeigte sich skeptisch, dass härtere Strafen für solche Gewalttäter allein die Taten eindämmen können. Er mahnte mehr Präventionsarbeit gegen Gewalt an, die leider in fast allen Bereichen des öffentlichen Lebens anzutreffen sei.

Der AfD-Abgeordnete Thomas de Jesus Fernandes machte eine fortschreitende Verrohung in der Gesellschaft und mangelnden Respekt gegenüber Ordnungshütern für die wachsende Gewalt gegen Polizisten verantwortlich. "Hier helfen nur harte Strafen und eine Analyse, welche die Ursachen dieser bedenklichen Entwicklung schonungslos darstellt", erklärte er.

Die CDU-Abgeordnete Ann Christin von Allwörden bezeichnete die Gewalt gegen Polizeikräfte als eines der aktuell vordringlichsten Probleme im Bereich der Inneren Sicherheit und wandte sich gegen - so wörtlich - Gespensterdebatte etwa um Rassismus in der Polizei. "Nicht das vermeintliche "Racial Profiling" im Rahmen der Polizeiarbeit ist ein Problem, sondern enthemmte Gewalt gegen Polizeikräfte", erklärte Allwörden.