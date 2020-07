Barleben

Erdbeerverkäuferin mit Messer bedroht und Einnahmen geraubt

22.07.2020, 12:34 Uhr | dpa

Zwei Unbekannte haben in Barleben (Landkreis Börde) eine Erdbeerverkäuferin mit einem Messer bedroht und die Tageseinnahmen erbeutet. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatten die beiden Männer am Dienstag gegen 17.30 Uhr vorgegeben, an dem Stand Früchte kaufen zu wollen. Unvermittelt habe ein Mann der Verkäuferin ein Küchenmesser an den Hals gehalten. Die 63-Jährige übergab den Männern daraufhin 500 Euro aus der Kasse. Sie flüchteten mit Fahrrädern, zwei dunklen Mountainbikes. Die Frau wurde den Angaben zufolge nicht verletzt. Sie kam mit einem Schrecken davon.