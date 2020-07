Hanau

19-Jähriger nach Messerangriff auf Vater festgenommen

22.07.2020, 15:13 Uhr | dpa

Die Polizei hat einen 19 Jahre alten Mann festgenommen. Er soll versucht haben, seinen Vater mit einem Messer zu erstechen. Der 56-Jährige wurde bei dem Angriff am Mittwoch in Freigericht (Main-Kinzig-Kreis) nur leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus, wie die Polizei in Offenbach und die Staatsanwaltschaft in Hanau gemeinsam mitteilten. Die Hintergründe zu der Bluttat waren zunächst unklar. Der Tatverdächtige soll am Donnerstag dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Gelnhausen vorgeführt werden. Angaben zu seiner Nationalität lagen zunächst nicht vor.