Potsdam

Mittelschwere Mängel in Fleisch- und Spargelbetrieben

22.07.2020, 15:40 Uhr | dpa

Auf brandenburgischen Spargelhöfen sowie in Fleisch- und Erntebetrieben haben Kontrolleure 17 mittelschwere Mängel bei den Arbeitsbedingungen während der Corona-Krise festgestellt. In drei Fällen sei in Spargelbetrieben und bei der Ernte nicht genügend Platz in den Unterkünften gewesen, teilte das Gesundheitsministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Auch in der Fleischindustrie gab es in drei Fällen Mängel im Schlafbereich der Unterkünfte, die aber als gering eingestuft wurden.

Geprüft wurden 16 Spargelhöfe, 12 weitere Obst- und Gemüsebetriebe sowie 11 Fleischbetriebe im Zeitraum Mai und Juni. Gesundheitsministerin Ursula Nonnemacher (Grüne) bezeichnete es als Manko, dass wegen Werkverträgen nicht die Kontrolle jeder Unterkunft möglich sei. "In den Bereichen, die wir prüfen konnten, haben sich (...) glücklicherweise keine schwerwiegenden Missstände offenbart", sagte sie. Landesweit wurden bisher in Fleischbetrieben mindestens elf Mitarbeiter positiv auf das Coronavirus getestet.