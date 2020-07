Unna

Verfahren beschleunigt Brückenbau: A1-Brücke in Rekordzeit

23.07.2020, 01:55 Uhr | dpa

Schneller werden beim Neubau von Autobahnbrücken - das soll nach dem Willen der nordrhein-westfälischen Straßenbauer mit neuen Fertigteil-Verfahren künftig häufiger gelingen. So wie an der A1 bei Unna, wo eine Brücke in Rekordzeit fertiggestellt wurde. Dort wollen der Landesbetrieb Straßen.NRW und die Baufirma Verkehrsminister Hendrik Wüst (CDU) heute berichten, wie sie die Autobahnbrücke mit Fertigteilen in nur acht Monaten ersetzt haben.

Das ist nach Angaben von Straßen.NRW mehr als doppelt so schnell wie mit herkömmlicher Bauweise. Vergleichbare Verfahren sind in den vergangenen Jahren mehrfach erfolgreich erprobt worden, etwa an der A3 bei Emmerich oder der A46 bei Hagen. Auch im Verkehrsministerium bestehe die Hoffnung, dass intelligente Bauverfahren in Zukunft häufiger zum Einsatz kommen und so für eine Entlastung des Verkehrs sorgen könnten, sagte ein Sprecher. In den kommenden 20 Jahren müssen laut Landesregierung in NRW mehr als 570 Brückenbauwerke ersetzt werden.