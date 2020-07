Dresden

Privatpleiten weiter rückläufig: Trendwende wohl im Herbst

23.07.2020, 06:07 Uhr | dpa

Aufgrund der über Jahre guten Konjunktur und positiven Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt ist die Zahl der Privatinsolvenzen in Sachsen weiter rückläufig - noch. In den ersten Monaten dieses Jahres hat sich der Trend zunächst aber weiter fortgesetzt, wie aus der aktuellen Statistik hervorgeht. Die Auswirkungen der Corona-Pandemie könnten derzeit noch nicht beurteilt werden, sagte eine Sprecherin des Oberlandesgerichtes Dresden. Das hänge auch von den Folgen für die Wirtschaft ab. Wenn die gewährten Beihilfen auslaufen und die geplante Verkürzung der Restschuldbefreiung 2020 noch in Kraft treten, könne es zu einem Anstieg kommen.

2019 wurden an den zuständigen Amtsgerichten Dresden, Leipzig und Chemnitz insgesamt 3484 Anträge auf Eröffnung eines Privatinsolvenzverfahrens gestellt, bis Ende Mai 2020 waren es 1182. Auch im Vorjahresvergleich des ersten Quartals lagen die Antragseingänge mit 730 um 134 niedriger als 2019, zudem wurden mit 753 Verfahren 40 weniger eröffnet. Insgesamt liefen im vergangenen Jahr 3174 Verfahren dieser Art, von Anfang Januar bis Ende Mai 2020 waren es 1102. 2016 lag die Antragszahl noch bei 3835 und die der Verfahren bei 3628. Dabei werden Anträge zuweilen zurückgenommen und abgewiesen oder im Wege der gerichtlichen Schuldenbereinigung erledigt.

Als Gründe für die sinkende Zahl der Privatinsolvenzen sehen die damit befassten Richter die gute Wirtschaftslage. Da mehr Menschen einen Job hatten, konnten Schulden eher beglichen und Privatpleiten vermieden werden. Auch die Nullzinspolitik der Europäischen Zentralbank (EZB) könne dazu führen, "dass sich insolvenzreife Unternehmen und Verbraucher noch halten konnten", wie die OLG-Sprecherin mitteilte.

Nach Einschätzung der Insolvenzrichter wird jedoch im Herbst "noch der große Anstieg kommen", in den Schuldner- und Verbraucherberatungsstellen nähmen die Fälle bereits zu. Daher gehen die Richter davon aus, dass sich spätestens im Oktober auch die Verfahrenszahl bei der Justiz stark erhöht, "wenn die Aussetzung der Insolvenzpflicht am 30. September abläuft". Eine mögliche Verlängerung sei derzeit nicht in Sicht - und bis dahin seien auch die Corona-Hilfen verbraucht.

Eine Privatinsolvenz ist die Bezeichnung für die gerichtliche Schuldenregulierung bei Zahlungsunfähigkeit und Überschuldung. Die sogenannte Wohlverhaltensphase dauert drei, fünf oder sechs Jahre, nach denen der Betroffene auf Antrag von seiner Restschuld befreit wird.