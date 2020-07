Immendingen

58-jähriger Rennradfahrer stirbt bei Kollision mit Auto

23.07.2020, 06:11 Uhr | dpa

Ein 58 Jahre alter Rennradfahrer ist am Mittwoch nach einer Kollision mit einem Auto gestorben. Aus bisher unbekannter Ursache sei er bei Immendingen (Kreis Tuttlingen) auf seinem Fahrrad mit dem Wagen einer 20-jährigen Fahrerin zusammengestoßen, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Obwohl er einen Helm trug, waren die Verletzungen durch den Aufprall so schwerwiegend, dass er noch an der Unfallstelle starb. Die Autofahrerin erlitt einen Schock.