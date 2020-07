Erkrath

21-Jähriger stirbt nach Sturz mit Motorrad

23.07.2020, 06:31 Uhr | dpa

Ein 21-jähriger Motorradfahrer ist bei einem Sturz am Mittwoch gestorben. Der junge Mann sei mit seinem Krad bei Mettmann (Kreis Mettmann) von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei mit. Er stürzte und rutschte in eine Böschung, in der er zum Liegen kam. Bei dem Sturz zog er sich schwere Verletzungen zu. Mittels Rettungswagen wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht, wo er schließlich an seinen Verletzungen starb. Die Unfallstraße war am Unglücksort nach Polizeiangaben etwa zweieinhalb Stunden gesperrt.