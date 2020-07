Pausa/Vogtland

60-Jähriger stirbt bei Verkehrsunfall im Vogtland

23.07.2020, 07:54 Uhr | dpa

Ein 60 Jahre alter Mann ist am Mittwoch in Pausa-Mühltroff (Vogtlandkreis) bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Mann war Beifahrer und wurde nach dem Zusammenprall mit einem Baum aus dem Auto geschleudert, wie die Polizei Zwickau am Donnerstag mitteilte. Er sei noch am Unfallort seinen Verletzungen erlegen. Laut Polizei war der 55 Jahre alte Fahrer des Unfallfahrzeugs aus noch unbekannter Ursache von der Straße abgekommen. Er überlebte den Unfall schwer verletzt, allerdings habe ihn die Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreien müssen.