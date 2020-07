Erbenhausen

Fünfjähriger gerät auf Futterförderband: Schwer verletzt

23.07.2020, 11:23 Uhr | dpa

Auf einem Wirtschaftshof in Schafhausen (Kreis Schmalkalden-Meiningen) ist ein fünf Jahre alter Junge in ein Futterförderband geraten und schwer verletzt worden. Das Kind wurde mit einem Rettungshubschrauber ins Klinikum Jena geflogen, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Ursache für den Unfall am Mittwoch ist bislang unklar.