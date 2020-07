Weimar

Neun Familienangehörige in Weimar mit Corona infiziert

23.07.2020, 11:23 Uhr | dpa

In Weimar sind neun neue Corona-Fälle aufgetreten. Alle Neuinfizierten gehören zu einer Familie, wie die Stadtverwaltung mitteilte. Damit habe sich die Gesamtzahl der aktuell Infizierten in der Stadt auf elf erhöht. Die Neuinfektionen waren am Mittwochabend durch das Labor bestätigt worden. Angesteckt haben sich die Neuinfizierten den Angaben zufolge vermutlich durch einen Besucher der Familie. Er sei aus einem anderen Bundesland nach Weimar gereist. Das Gesundheitsamt sucht derzeit die Kontaktpersonen der Infizierten. In Deutschland wird derzeit über Coronatests für Reiserückkehrer diskutiert. Dabei geht es konkret um Flugreisende.