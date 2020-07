Schwerin

Bundesratsinitiative zu Fallpauschalen in Kindermedizin

23.07.2020, 11:31 Uhr | dpa

In der Debatte um die Finanzierung von Kinder- und Jugendstationen in deutschen Krankenhäusern hat Mecklenburg-Vorpommern eine Bundesratsinitiative zur Abschaffung der Fallpauschalen in diesem Bereich angekündigt. Auf den Vorstoß habe sich Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) mit Innenminister Lorenz Caffier (CDU) und Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) verständigt, sagte ein Regierungssprecher am Donnerstag in Schwerin. Das Kabinett werde sich voraussichtlich schon am nächsten Dienstag damit befassen. Hintergrund der aktuellen Debatte ist die Schließung der Kinderstation am Asklepios-Krankenhaus in Parchim im vergangenen Jahr.