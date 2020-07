Fürstenwalde/Spree

Mann probiert neu gekauftes Moped aus und verunglückt schwer

23.07.2020, 14:35 Uhr | dpa

Ein Rettungsassistent steigt in einen Rettungswagen. Foto: Jens Kalaene/zb/dpa (Quelle: dpa)

Die Freude währte nur kurz: Ein Mann ist am Mittwoch in Fürstenwalde (Oder-Spree) auf der Probefahrt mit seinem neu erworbenen Moped verunglückt. Der 38-Jährige zog sich schwere Verletzungen zu, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Zudem hat er sich strafrechtlich zu verantworten, denn den Erkenntnissen zufolge trug der Mann während der Fahrt keinen Helm, war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und hatte sein Gefährt auch nicht versichert. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.