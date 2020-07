Gewagtes Kentertraining: Skipper geht bei Altwarp über Bord

23.07.2020, 16:05 Uhr | dpa

Ein sogenanntes Kentertraining mit einer Segeljolle ist am Donnerstag auf dem Stettiner Haff bei Altwarp (Vorpommern-Greifswald) etwas aus dem Ruder gelaufen. Wie ein Sprecher der Wasserschutzpolizei erklärte, wurde die "Rennsegeljolle" eines 56-jährigen Seglers bei einem der waghalsigen Manöver von einer unerwarteten Böe erfasst und kenterte. Eine Passantin alarmierte die Rettungsleitstelle, da das Boot kieloben schwamm. Als Feuerwehr, Wasserretter und die Wasserschutzpolizei eintrafen, war der 56-Jährige samt Boot aber schon geborgen. Die Berliner Besatzung eines Motorbootes hatte den Gekenterten in die nahe Flachwasserzone am Hafen geschleppt. Nach etwa zweieinhalb Stunden konnte "Entwarnung" gegeben werden. Verletzt wurde niemand.