Bremerhaven

E-Autos von Aiways werden in Bremerhaven umgeschlagen

23.07.2020, 17:19 Uhr | dpa

Das chinesische Unternehmen Aiways hat sich für den Autoterminal Bremerhaven als Hafenumschlagsplatz seiner E-Autos entschieden. 53 Fahrzeuge seien vom Schiff der Reederei Wallenius Wilhelmsen Ocean entladen worden, teilte der Seehafen- und Logistikdienstleister BLG Logistics am Donnerstag mit. Vor der Weiterreise Richtung Frankreich würden die Fahrzeuge in Bremerhaven zwischengelagert. Das 2017 gegründete Start-up Aiways bringe seinen batterie-elektrischen SUV U5 im August 2020 auf den europäischen Markt.

Pro Jahr werden in Bremerhaven 2,1 Millionen Fahrzeuge umgeschlagen, technisch bearbeitet und transportiert. Insgesamt finden 95 000 Fahrzeuge Platz auf dem Autoterminal in der Seestadt. Jedes Jahr laufen 1300 Autoschiffe den Terminal an. Der Anteil der Elektrofahrzeuge, sowohl im Umschlag als auch beim Autotransport, sei in den vergangenen Jahren gestiegen, teilte BLG Logistics weiter mit. Das höhere Gewicht durch die Batterien spiele sowohl für das Ladevolumen als auch für die Beladung der Autotransporter und Bahnwaggons eine zunehmende Rolle.