Schwarzenbek

Feuer zerstört Dachgeschoss eines Hauses in Schwarzenbek

23.07.2020, 17:21 Uhr | dpa

Ein Feuer hat am Donnerstag in Schwarzenbek im Kreis Herzogtum Lauenburg das Dachgeschoss eines kombinierten Wohn- und Geschäftshauses nahezu vollständig zerstört. Niemand sei verletzt worden, die vier Bewohner des Hauses im Alter zwischen 81 und 40 Jahren hätten sich in Sicherheit bringen können, berichtete die Polizei. Das Feuer war am Morgen im Dachgeschoss ausgebrochen. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Gebäudeteile und Nachbarhäuser. Der Schaden durch Feuer und Löschwasser wird nach Polizeiangaben auf etwa 80 000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist noch unbekannt, Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung gibt es den Angaben zufolge jedoch nicht.