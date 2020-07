Wentorf bei Hamburg

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Lastwagen

23.07.2020, 17:29 Uhr | dpa

Ein 85 Jahre alter Radfahrer aus Reinbek im Kreis Stormarn ist nach einem Zusammenstoß mit einem Lastwagen gestorben. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, war der Rentner mit seinem Pedelec in Reinbek mit dem nach rechts abbiegenden Lastwagen kollidiert. Nach dem Sturz am Mittwoch wurde der 85-Jährige den Angaben zufolge mit Abschürfungen und Prellungen in ein Krankenhaus gebracht. Zunächst sei keine Lebensgefahr angenommen worden, sagte ein Polizeisprecher. Dennoch sei der Radfahrer noch am Mittwoch im Krankenhaus gestorben.

Nach bisherigem Ermittlungsstand fuhr der Radfahrer auf der falschen Fahrbahnseite und wollte die Straße mutmaßlich vor dem Lkw queren. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Angaben zu den genauen Fahrwegen der Unfallbeteiligten machen können.