Aschersleben

Polizeiausbildung ist gefragt: Motiv Arbeitsplatzsicherheit

24.07.2020, 07:17 Uhr | dpa

Polizeianwärter, fotografiert in einer Ausbildungssituation. Foto: Polizei BW/Innenministerium Baden-Württemberg/dpa (Quelle: dpa)

In Sachsen-Anhalt haben sich in diesem Jahr rund 2550 Interessierte um eine Ausbildung oder ein Studium bei der Polizei beworben. Das waren etwa 110 mehr als vor fünf Jahren mit rund 2460 Bewerbern, wie das Innenministerium in Magdeburg mitteilte. Insgesamt seien im laufenden Jahr 450 Ausbildungs- und Studienplätze vorgesehen. Davon wurden bisher rund 160 vergeben; 2015 gab es insgesamt 200 Plätze.

Als Motive für die Berufswahl bei der Polizei gaben die Bewerber an, der Dienst sei interessant, abwechslungsreich und vielseitig. "Andererseits handelt es sich aufgrund des Beamtenstatus um einen sicheren Arbeitsplatz", erklärte ein Sprecher des Ministeriums. Zudem äußerten viele Bewerberinnen und Bewerber das Bedürfnis, mit diesem Beruf etwas zum Gemeinwohl beitragen zu können.

Vor der Ausbildung müssen die Bewerber einen umfangreichen Auswahltest bestehen, um ihre physische und psychische Eignung für den Beruf unter Beweis zu stellen. Rund 30 Prozent fallen durch, vor allem beim sogenannten Intelligenzstrukturtest, wie der Sprecher berichtete. Dazu gehören schriftliche Fragen zur Allgemeinbildung oder auch das Orientierungsvermögen.