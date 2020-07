Hofheim am Taunus

Hoher Sachschaden bei Brand in Einfamilienhaus

24.07.2020, 07:37 Uhr | dpa

Ein Einfamilienhaus in Hofheim am Taunus ist nach einem Brand am Donnerstagabend unbewohnbar. Ein Bewohner hatte das Feuer im Dachgeschoss des Hauses bemerkt, teilte die Polizei am Freitag mit. Er konnte sich demnach selbst retten, weitere Personen waren nicht im Haus. Neben dem Schaden im Dachgeschoss entstand jedoch auch ein Wasserschaden im Erdgeschoss, weshalb das ganze Haus bis auf weiteres nicht bewohnt werden kann. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf rund 100 000 Euro. Warum das Feuer ausbrach, war zunächst unklar. Die Polizei ermittelt.