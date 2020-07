Schwerin

GEW: Lehrer durch Präsenz- und Fernunterricht stark belastet

24.07.2020, 07:39 Uhr | dpa

Das Schild "Lehrerzimmer" ist in einer Schule an einer Wand angebracht. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild (Quelle: dpa)

Die Lehrer-Gewerkschaft GEW sieht in dem Plan der Landesregierung, im neuen Schuljahr parallel Präsenz- und Fernunterricht anzubieten, eine fortgesetzte Doppelbelastung für die Lehrkräfte. In Umfragen zum Schuljahresende hatten Lehrer darauf verwiesen, dass sich durch den Wechsel von Präsenzunterricht und sogenanntem Distance Learning wegen der Corona-Pandemie die Arbeitsbelastung spürbar erhöht habe, erklärte die GEW in Schwerin.

Zudem hake es an der Schnittstelle zwischen Schulen und Hortbetreuung, sagte GEW-Landesvorsitzender Maik Walm. Die festen Gruppen aus den Schulen könnten in den Horten meist nicht aufrecht erhalten werden. Das sei auch bei den Schulbussen so: Nach Angaben der Landkreise und Kommunen soll es keine zusätzlichen Verkehrsmittel geben, um volle Busse zu vermeiden. "Damit vermehren sich mögliche undokumentierte Risikokontakte für die Schülerinnen und Schüler deutlich", kritisierte Walm. Die Gesundheit von Schülern und Lehrern in der Corona-Krise dürfe nicht durch wirtschaftliche Gesichtspunkte aufs Spiel gesetzt werden. Walm forderte, Maßnahmen zum Schutz der Gesundheit auch umzusetzen, wenn sie zusätzliche Kosten verursachen.

Kommt es zu lokalen Corona-Ausbrüchen, obliegt es den jeweiligen Gesundheitsämtern, Maßnahmen zu planen und durchzusetzen. Das würde viele Lehrkräfte verunsichern. "Viele wüssten gerne, was im möglichen "Ernstfall" passieren wird", sagte Walm. Wenn im Herbst die Erkältungswelle einsetze, werde es um die Frage gehen, ob man mit "normalen" Erkältungssymptomen selbst noch in die Schule gehen könne, was "normale" Symptome sind und ob man die Kinder nach Hause schicken müsse. Bisher fehlten verbindliche Regelungen.

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft begrüßte jedoch, dass das neue Schuljahr aufgrund der niedrigen Infektionszahlen in MV weitgehend im Regelbetrieb starten soll. Mit dem neuen Hygieneplan würden Kontakte dokumentiert und nachvollziehbar. Das sei sinnvoll.