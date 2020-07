Schwerin

Viel Wolken und Schauer in Mecklenburg-Vorpommern

24.07.2020, 08:46 Uhr | dpa

Mecklenburg-Vorpommern erwartet am Wochenende wechselhaftes Wetter mit einem Mix aus Wolken, Sonne und Regen. Am Freitag ist es laut Vorhersage des Deutschen Wetterdiensts (DWD) den ganzen Tag über teils stark bewölkt. Es kann hin und wieder regnen, an der Küste auch gewittern. Die Temperaturen steigen auf 21 Grad an der Küste und bis zu 26 Grad in den östlichen Landesteilen.

Auch am Samstag ist es wechselnd bewölkt und es kann örtlich zu Schauern kommen. Die Temperaturen liegen zwischen 21 und 25 Grad. Am Sonntagmorgen ist es zunächst regnerisch, im Tagesverlauf kann es gebietsweise vereinzelt zu Schauern kommen. Die Wolkendecke lockert sich bei Temperaturen um die 22 bis 25 Grad etwas auf.