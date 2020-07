Schwerin

Bewerberzahlen für Polizei-Ausbildung stark zurückgegangen

24.07.2020, 08:51 Uhr | dpa

Polizeianwärter, fotografiert in einer Ausbildungssituation. Foto: Polizei BW/Innenministerium Baden-Württemberg/dpa (Quelle: dpa)

Die Bewerberzahlen bei der Polizei in Mecklenburg-Vorpommern sind in den vergangenen zehn Jahren um mehr als ein Drittel zurückgegangen. Wollten im Jahr 2010 noch 2272 junge Menschen gerne eine Ausbildung für den mittleren oder den gehobenen Dienst antreten, wurden dieses Jahr nur noch 1402 Bewerbungen gezählt, wie aus Angaben des Innenministeriums hervorgeht. Das waren noch knapp 62 Prozent.

Allerdings ist das Interesse junger Menschen an dem Job im Vergleich zur Zahl der vorhandenen Plätze noch immer groß: In diesem Jahr werden in MV 150 Ausbildungs- und 125 Studienplätze für die verschiedenen Laufbahnen bei der Polizei angeboten. Für den Einstellungsjahrgang 2020 laufen derzeit die Auswahlverfahren, wie es hieß. Neben einem handschriftlichen Diktat müssen dabei auch ein Sport- und ein psychologischer Leistungstest sowie ein Einstellungsgespräch absolviert werden.