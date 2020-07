Holzheim

Rennradfahrer bleibt an Absperrband über Straße hängen

24.07.2020, 10:28 Uhr | dpa

Ein Rennradfahrer ist in Schwaben beim Bergabfahren mit dem Hals an einem Weidezaunband hängengeblieben, das quer über die Straße gespannt war. Der 62-Jährige fiel nach Angaben der Polizei vom Freitag rückwärts vom Rad und wurde leicht verletzt.

Eine Pferdebesitzerin hatte das Band am Donnerstag quer über die Fahrbahn in Holzheim (Landkreis Dillingen an der Donau) gespannt, um ihre Pferde von einer Koppel zur Weide auf der anderen Straßenseite zu führen. Gegen die Frau werde wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr und fahrlässiger Körperverletzung ermittelt.