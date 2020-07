Grünheide (Mark)

Tesla beantragt Einsatz von Pfählen für Teil der Fabrik

24.07.2020, 11:47 Uhr | dpa

Mit einem fünften Antrag auf eine vorzeitige Genehmigung will US-Elektroautobauer Tesla den Bau der Fabrik in Grünheide bei Berlin weiter vorantreiben. Der Antrag umfasse für die Gießerei und das Presswerk die Gründung mit Pfählen, Gebäudehüllen, Tragkonstruktion und Innenausbau, teilte das Brandenburger Umweltministerium am Freitag in Potsdam mit. Außerdem plane Tesla einen vorzeitigen Beginn für vorläufige Entwässerungseinrichtungen, Leitungen und Wasseraufbereitung. Die "Märkische Oderzeitung" hatte zuvor darüber berichtet.

Der Antrag ist allerdings nicht vollständig: Das Unternehmen müsse weitere Unterlagen nachreichen, sagte Ministeriumssprecherin Frauke Zelt. Vom nächsten Sommer an will Tesla mit der Produktion von Elektroautos starten, das Ziel sind rund 500 000 Elektroautos pro Jahr. Der Einsatz von Pfählen ist umstritten. Naturschützer befürchten negative Folgen unter anderem für das Grundwasser. Tesla teilt die Bedenken nicht. Die vollständige umweltrechtliche Genehmigung für die Fabrik liegt noch nicht vor, deshalb baut Tesla auf eigenes Risiko und über vorzeitige Anträge.