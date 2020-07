Schkeuditz

Freiwillige Corona-Tests für Hallenser am Flughafen

24.07.2020, 11:59 Uhr | dpa

Hallenser, die am Flughafen Leipzig-Halle aus dem Urlaub zurückkehren, können sich dort ab Montag freiwillig auf das Coronavirus testen lassen. Die Stadt Halle richte eine entsprechende Teststation am Flughafen ein, teilte ein Sprecher am Freitag mit. Die Kosten für die Laboruntersuchung des Tests müssen die Menschen demnach selbst bezahlen. Über die Kosten machte die Stadt zunächst keine Angaben. Am Folgetag sollen die Getesteten dann über das Ergebnis informiert werden.

"Mit der Rückreise der Sommerurlauber erhöht sich die Gefahr einer zweiten Corona-Infektionswelle", sagte Halles Oberbürgermeister Bernd Wiegand (parteilos). "Wir bieten mit der Test-Station am Flughafen einen Service für Bürgerinnen und Bürger unserer Stadt, die schnell und unkompliziert Sicherheit über ihren Infektionsstand gewinnen können." Die Stadt könne damit schnell auf neue Infektionsketten reagieren.

Die Gesundheitsminister der Länder hatten sich am Mittwoch grundsätzlich darauf geeinigt, Reiserückkehrer verstärkt auf das neuartige Coronavirus zu testen. Auch Sachsen-Anhalt ist dafür. Am Freitag wollten die Fachminister Details dazu beraten. Im Raum stehen verpflichtende Tests für Rückkehrer aus Risikogebieten.