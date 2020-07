Halle (Saale)

Höhere Bruttoverdienste in Thüringen - Schere bleibt

24.07.2020, 13:03 Uhr | dpa

Trotz deutlicher Entgeltzuwächse bleibt das Lohnniveau in Thüringen weiter vergleichsweise niedrig. Im Dezember 2019 verdienten Vollzeitbeschäftigte im Freistaat monatlich 2659 Euro brutto und damit 106 Euro mehr als im Vorjahr, wie die Landesarbeitsagentur am Freitag in Halle/Saale mitteilte. Bundesweit lag der Bruttomonatsverdienst im vergangenen Dezember bei 3401 Euro - im Westen sogar bei 3526 Euro. Errechnet wurde der statistische Mittelwert, der Median.

Seit 2014 seien die Bruttomonatsentgelte in Thüringen sogar um 19,1 Prozent gestiegen, während die Entgelte bundesweit um 12,5 Prozent zulegten. Trotz der deutlicheren Zuwächse erreichten die Bruttoentgelte aber nur knapp 80 Prozent des Bundesschnitts.

Das liege an der von kleinen und mittelständischen Betrieben dominierten Wirtschaftsstruktur, erklärte der Geschäftsführer der Landesarbeitsagentur, Markus Behrens. "Konzernsitze mit großen Verwaltungs-, Forschungs- und Entwicklungseinheiten haben wir hier kaum." Auch sei die Tarifbindung hierzulande geringer als in anderen Bundesländern.

Zudem verdienten Frauen in Thüringen im Schnitt weniger als Männer. So lag der Medianlohn von Frauen im vergangenen Dezember bei 2558 Euro, während Männer 2700 Euro brutto erhielten. Insgesamt sei der Gehaltsunterschied der Thüringer Frauen zu Frauen in West-Bundesländern jedoch geringer als der Unterschied zwischen den Männern in Thüringen und denen in Westdeutschland.

Auch regional geht die Schere bei den Entgelten den Angaben zufolge auseinander. Mit 3308 Euro ist demnach das Bruttomonatsentgelt in der Universitäts- und Technologiestadt Jena am höchsten, gefolgt von Weimar (3040 Euro) und Eisenach (2936 Euro). Die niedrigsten Entgelte würden mit jeweils 2420 Euro im Saale-Orla-Kreis und im Altenburger Land gezahlt.

Die höchsten Entgeltzuwächse habe es in den vergangenen fünf Jahren mit einem Anstieg von 31,8 Prozent im Gastgewerbe gegeben, gefolgt von Friseurbetrieben, Kosmetiksalons und Wäschereien. Hier habe sich der Mindestlohn bemerkbar gemacht.

Top-Verdiener in Thüringen seien Ärzte. Führungskräfte in der Zahn- und Humanmedizin kämen auf ein Bruttomonatsentgelt von 6122 Euro. Vollzeitbeschäftigte mit Berufsabschluss verdienten monatlich etwa 600 Euro brutto mehr als Vollzeitbeschäftigte ohne Abschluss.