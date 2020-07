Neubrandenburg

Patient setzt Krankenhausbett in Brand: 16 Leichtverletzte

24.07.2020, 13:32 Uhr | dpa

Ein Patient des Neubrandenburger Klinikums soll am Freitag sein Krankenhausbett in Brand gesetzt haben. 16 Angestellte des Klinikums seien leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit. Es bestehe der Verdacht einer Rauchgasvergiftung. Nach derzeitigen Erkenntnissen war der 61-jährige Patient zur Tatzeit psychisch labil. Er habe sein Bett in einer Kurzschlussreaktion angezündet. Der Mann wurde in eine psychiatrische Klinik gebracht. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen vorsätzlicher Brandstiftung. Das Patientenzimmer wurde stark beschädigt, der Schaden wird auf 10 000 Euro geschätzt.