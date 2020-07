Moorgrund

Wildschwein hält Polizei in Atem

24.07.2020, 13:45 Uhr | dpa

Ein Wildschwein hat in einem Garten in Möhra (Wartburgkreis) die Sau rausgelassen und für einen Polizeieinsatz gesorgt. Das ausgewachsene Tier fand am Donnerstagnachmittag den Weg in die Freiheit nicht mehr und randalierte in dem Garten in der Sorgstraße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Auch der zuständige Jagdpächter wurde herbeigerufen, konnte aber nicht verhindern, dass dem Wildschwein nach einem Versteckspiel im Gebüsch die Flucht in den Nachbargarten gelang.

Die Polizisten folgten dem Tier und gaben einen Warnschuss ab, als das wütende Schwein auf einen der Beamten losging. Dadurch sei es zurückgewichen und habe schließlich den Weg vom Grundstück über ein Feld hinaus aus dem Dorf gefunden. Weder Mensch noch Tier wurden den Angaben zufolge verletzt.