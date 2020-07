Regensburg

Mutmaßlichen Autoknackern in Regensburg das Handwerk gelegt

24.07.2020, 15:05 Uhr | dpa

Weil sie mehrere Autos in Regensburg aufgebrochen haben sollen, sitzen ein 30-Jähriger und eine 24-Jährige in Untersuchungshaft. Sie sollen unter anderem für 13 Autoaufbrüche und neun Diebstähle aus unverschlossenen Autos verantwortlich sein, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

Im Zuge monatelanger Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht gegen einen weiteren Mann nicht, den die Polizei gemeinsam mit dem Duo Ende März festgenommen hatte.

Die beiden Verdächtigen sollen nach Angaben der Polizei unter anderem Zahlungskarten und Fahrzeugpapiere aus den Autos gestohlen haben. Die gestohlenen Gegenstände sollen sie verkauft haben, um mit dem Geld Drogen zu bezahlen.