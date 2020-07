Saarbrücken

Saarland für Corona-Tests an Flughäfen bei Reiserückkehrern

24.07.2020, 16:31 Uhr | dpa

Neue, leere Proberöhren für die Blutentnahme liegen in einer Verpackung. Foto: Peter Kneffel/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Um eine mögliche Verbreitung des Coronavirus einzudämmen, soll es künftig an deutschen Flughäfen Teststellen für Reisende geben, die aus einem Risikogebiet nach Deutschland kommen. Zustimmung für diesen und weitere Beschlüsse der Gesundheitsminister von Bund und Ländern kam am Freitag aus Saarbrücken. Gesundheitsministerin Monika Bachmann (CDU) unterstütze alles, was bei der Beratung der Minister beschlossen worden sei, sagte eine Sprecherin des saarländischen Gesundheitsministeriums.

Komme ein Reisender aus einem Risikogebiet zurück, werde ihm künftig bereits am Flughafen ein Test auf das Coronavirus angeboten. Bis zum Testergebnis sei die betreffende Person zur Quarantäne verpflichtet. Bei Rückkehrern aus Ländern, die nicht als Risikogebiet eingestuft seien, sei ein Test innerhalb von 72 Stunden nach der Landung möglich. Eine Pflicht gebe es dann aber nicht.

Im Falle des Straßen-, Bahn und Busverkehrs aus Risikogebieten im Ausland soll anders vorgegangen werden. Im grenznahen Bereich werde es verstärkt stichprobenartige Kontrollen geben, erklärte die Sprecherin. Dabei könnten persönliche Daten erfasst werden. "Es ist geplant, dass die Bundespolizei hierbei unterstützt."

Das Robert Koch Institut (RKI) stuft derzeit über 100 Länder weltweit (Stand: 20. Juli) als Risikogebiet ein. Auf der Liste stehen unter anderem Luxemburg, die Türkei, Sri Lanka und die USA.