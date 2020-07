Hoyerswerda

Hoyerswerdaer Zoo: Leopardennachwuchs ist "kleines Mädchen"

24.07.2020, 16:35 Uhr | dpa

Der Leoparden-Nachwuchs sitzt in der Außenanlage im Zoo Hoyerswerda auf einem Baumstamm. Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Der Leoparden-Nachwuchs im Hoyerswerdaer Zoo ist ein Weibchen. Bei der zweiten routinemäßigen Kontrolle durch den Tierarzt konnte das Geschlecht des Jungtieres ermittelt werden, wie der Zoo am Freitag mitteilte. Die kleine Raubkatze war am 4. Mai zur Welt gekommen. "Mit fast drei Monaten ist das kleine Mädchen gut entwickelt und gerade dabei seine Ernährung von Milch auf Fleisch umzustellen. Mama BaoBao bietet der Mini-Raubkatze immer wieder kleine Stückchen Fleisch schmackhaft an", hieß es.