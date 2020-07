Stühlingen

Zeugnisse in voller Fahrt: Übergabe für Realschüler im Zug

24.07.2020, 20:09 Uhr | dpa

Weil in Zeiten des Coronavirus vieles nicht normal läuft, haben drei Realschul-Abschlussklassen aus Stühlingen (Kreis Waldshut) eine rasante Zeugnisübergabe erlebt. Die mehr als 50 Mädchen und Jungen stiegen am Freitag in den Zug der Unteren Wutachtalbahn von Eggingen nach Stühlingen, um während der Fahrt die lang ersehnten Bescheinigungen über ihren Schulabschluss entgegenzunehmen.

Als besondere Überraschung meldete sich der baden-württembergische Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) per Bahndurchsage und gratulierte den Schülern zum gelungen Abschluss der Realschule. "Das ist euer Zug in die Zukunft. Verlasst gerne auch alte Gleise, entdeckt die Welt", gab er den jungen Leuten in der aufgezeichneten Durchsage mit auf den Weg.

Die Fahrt mit der Unteren Wutachtalbahn gehört nach Angaben des Verkehrsministeriums für viele Schülerinnen und Schüler inzwischen zum Alltag. Der Schülerverkehr auf der Strecke nach Stühlingen sei mit dem vergangenen Fahrplanwechsel aufgenommen worden. Alle Jugendlichen erhielten mit ihren Zeugnissen auch noch eine Alltagsmaske im "bwegt" Zug-Design, denn in Corona-Zeiten läuft es auch in der Bahn nur mit Mund-Nasen-Schutz.