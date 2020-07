Halle (Saale)

Jazz-Sommer der Stiftung Händel-Haus in Halle beginnt

25.07.2020, 09:28 Uhr | dpa

Im Hof des Händel-Hauses Halle beginnt der Jazz-Sommer. Unter dem Motto "It's session time!" sind von diesem Samstag bis zum 22. August Konzerte unter freiem Himmel geplant - jeweils um 18.00 Uhr und 21.00 Uhr. Den Auftakt macht ein Abend mit Jazz und Pop aus Ost und West mit dem Duo Almuth Schulz und Thomas Seibig an Piano und Saxofon, wie die Stiftung Händel-Haus mitteilte. Sie lassen etwa den Vorwende-Ohrwurm "Wer die Rose ehrt" von Renft im jazzigen Gewand erklingen. An den folgenden Samstagen werden beispielsweise Alternativ-Country geboten und Jazz mit lateinamerikanischem Einschlag. Wegen der coronabedingten Hygieneregeln finden hintereinander jeweils zwei einstündige Konzerte statt.