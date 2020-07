Gefell

Hubschrauber bringt verletzten Motorradfahrer in Klinik

25.07.2020, 11:07 Uhr | dpa

Ein 57 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einem Unfall im Saale-Orla-Kreis so schwer verletzt worden, dass er mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen wurde. Ein Autofahrer übersah den Mann Polizeiangaben von Samstag zufolge beim Abbiegen auf einer Straße zwischen Saaldorf und Frössen. Die beiden Fahrzeuge berührten sich seitlich, der Motorradfahrer kam dadurch am Freitag ins Schlingern und stieß mit zwei weiteren Autos zusammen. Die Straße wurde für zwei Stunden gesperrt. Die Polizei schätzte den Sachschaden auf etwa 23 000 Euro.