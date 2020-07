Potsdam

Keine neuen gemeldeten Corona-Infektionen in Brandenburg

25.07.2020, 12:11 Uhr | dpa

In Brandenburg sind innerhalb eines Tages keine neuen bestätigten Corona-Infektionen gemeldet worden. Das berichtete das Gesundheitsministerium am Samstag (Stand 10.00 Uhr). Von Donnerstag zu Freitag waren es noch zehn neue Fälle. Das Ministerium hatte zunächst von elf Corona-Neuinfektionen berichtet und korrigierte mittlerweile seine Angaben. Damit haben sich seit März offiziell 3543 Menschen in Brandenburg mit dem Erreger Sars-CoV-2 infiziert, 173 Menschen starben seitdem; 3280 Menschen gelten als genesen. Die Zahl der Erkrankten liegt bei etwa 90. In der Landeshauptstadt Potsdam gibt es mit 658 derzeit landesweit die meisten bestätigten Corona-Fälle, gefolgt vom Kreis Potsdam-Mittelmark (554). Mit 31 Infizierten wurden im Landkreis Prignitz die landesweit geringsten Zahlen gemeldet, gefolgt von Frankfurt (Oder) mit 33 Infizierten.