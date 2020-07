Greifswald

Feuer in Wohnung in Greifswald: 35 000 Euro Schaden

25.07.2020, 12:34 Uhr | dpa

Bei einem Feuer in einer Dachgeschosswohnung in Greifswald ist ein Schaden von rund 35 000 Euro entstanden. Verletzt worden sei niemand, teilte die Polizei mit. Auch musste kein Mieter der insgesamt rund 60 Wohnungen in dem Haus seine Bleibe verlassen. Ersten Ermittlungen zufolge war das Feuer aus bislang ungeklärter Ursache am Freitag in der Küchenzeile der Einraumwohnung ausgebrochen. Es konnte von 24 Feuerwehrleuten rasch gelöscht werden. Die 22-jährige Mieterin sei während des Brandes nicht in der Wohnung gewesen. Lediglich ein Hund sei den Einsatzkräften entgegengelaufen, als sie die Tür öffneten. Laut Polizei entstand am Inventar ein Sachschaden in Höhe von rund 5000 Euro und an der Wohnung selbst in Höhe von 30 000 Euro.