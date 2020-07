Offenbach am Main

Woche in Hessen startet mit Schauern und Hitze

25.07.2020, 13:29 Uhr | dpa

Die Sonne bricht sich in Rosenblüten, die am Rand einer Straße von Steinfurth bei Bad Nauheim blühen. Foto: Arne Dedert/dpa/Archivbild (Quelle: dpa)

Die Menschen in Hessen müssen sich auf wechselhaftes Wetter einstellen. So prognostizieren die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) einen zunächst stark bewölkten und regnerischen Sonntag, an dem vor allem im Osten des Bundeslandes kräftige Regenfälle niedergehen.

Im Laufe des Tages nehmen Schauer und einzelne Gewitter zu, nach und nach zeigen sich aber zunehmende Auflockerungen. Die Höchstwerte liegen zwischen 23 und 27 Grad.

Am Montag gehen dem DWD zufolge vor allem in Nordhessen Schauer nieder. Höchstwerte liegen zwischen 25 und 29 Grad. Der Dienstag zeigt sich zwar auch teilweise heiter, es muss aber dennoch mit Schauern und einer dichten Wolkendecke gerechnet werden. Die Höchstwerte steigen auf Temperaturen zwischen 28 und 32 Grad.