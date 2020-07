Wiesbaden

Hessen meldet 58 neue Corona-Fälle

25.07.2020, 14:52 Uhr | dpa

Die Zahl der nachweislich mit dem Coronavirus infizierten Menschen in Hessen ist um 58 gestiegen. Insgesamt 11 649 mit dem neuartigen Virus infizierte Menschen sind bislang gezählt worden, wie das Sozialministerium am Samstag in Wiesbaden (14.00 Uhr) mitteilte. Am Vortag lag die Zahl der bekannten Fälle noch bei 11 591.

Demnach wurde auch ein neuer Todesfall registriert, der mit der Erkrankung Covid-19 in Verbindung gebracht wird. Die Gesamtzahl der Todesfälle liegt nach Angaben des Ministeriums nun bei 518.

Die Rate der Neuinfektionen je 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen lag am Samstag aber laut dem Ministerium unter der kritischen Marke von 50.