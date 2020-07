Dresden

Rentner bei Wohnungsbrand in Dresden schwer verletzt

25.07.2020, 17:28 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand ist am Samstag in Dresden ein 71 Jahre alter Mann schwer verletzt worden. Er kam mit Brandwunden ins Krankenhaus, wie die Polizeidirektion Dresden mitteilte. Die Beamten gingen am Nachmittag von einem technischen Defekt aus. Die Ursachenermittlung steht aber noch aus. Eine weitere Mieterin des Hauses wurde mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung untersucht.