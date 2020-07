Spornitz

Corona-Parties im Landkreis Ludwigslust-Parchim aufgelöst

26.07.2020, 08:51 Uhr | dpa

Gleich zwei Parties im Landkreis Ludwigslust-Parchim sind am Samstag wegen Verstößen gegen die Corona-Maßnahmen aufgelöst worden. Das teilte die Polizei mit.

Im Ort Krenzliner Hütte sei im Bereich des Sportplatzes eine Geburtstagsfeier mit bis zu 200 feiernden Teilnehmern, 30 Autos und einem Festzelt von zwei 23-Jährigen veranstaltet worden. Die Feier sei dann aufgelöst worden. Die Partygäste verhielten sich den Angaben zufolge überwiegend einsichtig und kooperativ.

Die zweite Party war nach Angaben der Polizei in einer Diskothek in Spornitz geplant und war ebenfalls als Geburtstag deklariert. Organisiert wurde die Feier unter anderem von einem Jugendlichen aus Parchim. Die Beamten erfuhren jedoch bereits am Donnerstag davon und untersagten die Feier am Freitag. Dennoch versammelten sich am Samstag rund 60 meist minderjährige Gäste; sie verließen die Party jedoch wegen des Polizeieinsatzes schnell wieder. In beiden Fällen drohen Anzeigen wegen einer Ordnungswidrigkeit.