Roschbach

Gewehrmunition und Sparbuch mit 41 000 Euro gefunden

26.07.2020, 10:15 Uhr | dpa

Der Eigentümer einer Wohnung in Roschbach im Kreis Südliche Weinstraße hat am Samstagmorgen Gewehrmunition und ein Sparbuch mit 41 000 Euro gefunden. Wie die Polizei in Edenkoben am Sonntag mitteilte, habe der Mann die Gegenstände bei Renovierungsarbeiten im Zuge einer Haushaltsauflösung gefunden und den Fund umgehend bei der Polizei gemeldet. Da die Gegenstände vermutlich vom vorherigen Mieter stammten, seien sie zunächst durch die Beamten sichergestellt worden. Die Polizei weist darauf hin, dass besonders im Umgang mit älterer Munition Vorsicht geboten sei. Beim Fund von Waffen und Munition solle stets die Polizei verständigt werden.