Neumünster

Feuer in der JVA Neumünster: 29-Jähriger leicht verletzt

26.07.2020, 10:43 Uhr | dpa

Bei einem Brand in der Justizvollzugsanstalt Neumünster ist ein 29 Jahre alter Insasse leicht verletzt worden. Das Feuer sei am Samstagabend aus bislang ungeklärter Ursache in der Arrestzelle des 29-Jährigen ausgebrochen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Gefängnismitarbeiter konnten das Feuer den Angaben zufolge noch vor Eintreffen der Feuerwehr löschen. Der 29-Jährige habe eine leichte Rauchgasvergiftung erlitten. Es sei Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstanden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauerten an.