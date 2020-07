Halle (Saale)

Straßenbahn überfährt gestürzten Senioren in Halle

26.07.2020, 10:44 Uhr | dpa

In Halle hat eine Straßenbahn einen 86-Jährigen überfahren. Der Mann war am Samstagabend beim Überqueren der Straße an den Gleisen gestürzt, die Straßenbahn konnte nicht mehr rechtzeitig halten, wie ein Polizeisprecher am Sonntag in Halle mitteilte. Die Feuerwehr hob die Straßenbahn per Luftkissen an, um den Schwerverletzten zu bergen. Wenig später erlag der 86-Jährige seinen Verletzungen. In der Tram wurde infolge des Bremsmanövers ein Kind leicht verletzt und musste ambulant medizinisch versorgt werden. Auch der Fahrer wurde medizinisch betreut.