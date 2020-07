Zahna-Elster

Feuer bei Agrargenossenschaft: Brandstiftung vermutet

26.07.2020, 12:23 Uhr | dpa

Auf dem Gelände einer Agrargenossenschaft östlich von Wittenberg haben eine Lagerhalle, Technik und Strohballen in Flammen gestanden. Die Polizei geht von Brandstiftung aus, wie das Revier Wittenberg mitteilte. Bei dem Feuer am frühen Sonntagmorgen wurden in Mühlanger, einem Ortsteil von Zahna-Elster, neben den Strohballen auch ein Traktor, ein Futtermischwagen und Futtermittel zerstört, die sich in der Halle befanden. Sieben Feuerwehren mit 56 Kameraden waren den Angaben zufolge im Einsatz gewesen. Der Sachschaden konnte zunächst nicht beziffert werden.