Ludwigshafen am Rhein

Streit zwischen zwei Männern eskaliert

26.07.2020, 12:44 Uhr | dpa

Ein Streit zwischen einem 61-Jährigen und einem 66-Jährigen in Ludwigshafen ist eskaliert. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, verletzten sich die beiden Männer gegenseitig. Da sich der 61-Jährige in seinem Rollstuhl noch vor einer Personenkontrolle am Samstagvormittag vom Tatort entfernen wollte, hielten die Beamten seinen Rollstuhl fest. Daraufhin habe der Mann mehrmals nach den Polizeibeamten geschlagen, weshalb ihn die Polizei an den Händen fesselte. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 61-Jährige sei anschließend in ein Krankenhaus gebracht worden, um die Verletzungen aus der vorangegangen Auseinandersetzung zu behandeln.