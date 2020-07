Offenbach am Main

Sommerliche Temperaturen zum Wochenstart

26.07.2020, 13:38 Uhr | dpa

Die Menschen in Rheinland-Pfalz und im Saarland können sich zum Wochenstart auf sommerliche Temperaturen einstellen. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag in Offenbach mitteilte, sind am Montag Höchstwerte von 28 bis 32 Grad zu erwarten, in Hochlagen bis 25 Grad. Es bleibt trocken, nur ganz vereinzelt kann es schauern. Auch die Nacht zum Dienstag bleibt niederschlagsfrei, zum Dienstagmorgen ziehen im Nordwesten dichtere Wolken auf. Tiefstwerte liegen zwischen 18 und 14 Grad, im Bergland bis elf Grad. Der Dienstag beginnt wolkig bis stark bewölkt, ab dem Mittag lockert es zunehmend auf. In der Nordwesthälfte sind einzelne Schauer nicht ausgeschlossen, meist aber bleibt es niederschlagsfrei. Die Höchstwerte liegen zwischen 26 und 30 Grad, in Hochlagen der Eifel um 22 Grad. Der Wind weht mäßig aus westlichen Richtungen, zeitweise sind starke Böen möglich.