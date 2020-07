Masserberg

Hubschrauber fliegt gestürzte Radfahrerin ins Krankenhaus

26.07.2020, 13:41 Uhr | dpa

Eine Frau ist bei einer Radtour durch den Wald bei Masserberg (Landkreis Hildburghausen) so schwer gestürzt, dass sie mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen wurde. Zu dem Unfall kam es Polizeiangaben von Sonntag zufolge, als die 41-Jährige mit ihrem Ehepartner auf einem leicht abschüssigen Weg unterwegs war. Die Frau aus Bayern habe sich bei dem Sturz am Samstag stark am Kopf verletzt. Einen Helm habe sie nicht getragen.