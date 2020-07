Wernigerode

Einbruch in Fahrradgeschäft: Rund 60 000 Euro Schaden

26.07.2020, 17:08 Uhr | dpa

Bei einem Einbruchdiebstahl in ein Fahrradgeschäft in Wernigerode haben unbekannte Täter in der Nacht zum Sonntag zwölf Mountainbikes und E-Bikes mitgehen lassen. Es sei ein Schaden von 60 000 Euro entstanden, wie die Polizei in Halberstadt mitteilte. Die Diebe drangen durch ein Schaufenster in den Laden ein, das mit einem Metallrollladen gesichert war. Nach der Tat flüchteten die Täter mit einem weißen Transporter durch ein Gewerbegebiet Richtung Reddeber. Die Polizei sucht nach Zeugen.