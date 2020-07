Zuzenhausen

Hoffenheim reist in erster Pokalrunde nach Sachsen

26.07.2020, 19:32 Uhr | dpa

Die TSG 1899 Hoffenheim hat in der ersten Runde des DFB-Pokals ein Auswärtsspiel in Sachsen. Bei der Auslosung am Sonntag bekam der Fußball-Bundesligist eine Partie beim Sachsen-Pokalsieger zugeteilt. Damit trifft die TSG auf FC International Leipzig, den Chemnitzer FC, FC Eilenburg oder 1. FC Lokomotive Leipzig, die im Halbfinale des sächsischen Landespokalwettbewerbs stehen. Anders als sonst steht der Gegner bislang noch nicht fest, da wegen der Corona-Krise zahlreiche Landespokalwettbewerbe unterbrochen worden waren.